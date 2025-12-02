Аэрокурьеров вновь тестируют в Нижнем Новгороде

Полёты будут проходить по четырем маршрутам в Нижегородском, Советском, Приокском, Ленинском и Канавинском. Все маршруты заранее спланированы, а сами полёты проходят строго по правилам безопасности.
Проект реализуется в рамках экспериментально-правового режима, который позволяет тестировать современные технологии в условиях, максимально приближенных к реальной жизни. Тестирование продлится около двух месяцев. За это время специалисты проверят, как дроны справляются с разными маршрутами, и оценят их технические возможности. Аэрокурьеры оснащены навигационным оборудованием и сигнальными огнями, так что их можно будет увидеть в небе с земли.
Площадки для запуска дронов расположены по следующим адресам: Московское шоссе, 34 Комсомольское шоссе, 14а Улица Ларина, 28б Улица Надежды Сусловой, 28 Развитие беспилотной авиации в регионе ведётся в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», инициированного президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, аналогичные испытания проводились в Нижнем Новгороде в июле и сентябре.
Ранее сообщалось, что нижегородский эксперимент с БПЛА стартует в Калужской и Владимирской областях.