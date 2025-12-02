«Кузница министров» МГУ будет готовить управленцев для Крыма

Ведущий вуз страны и профильное структурное подразделение КИПУ имени Февзи Якубова объединили усилия для подготовки управленческих кадров. Факультет госуправления МГУ и Центр развития компетенций госслужащих Республики Крым заключили стратегическое соглашение.
Партнерство предполагает запуск программ переподготовки, совместные исследования и организацию экспертных площадок. Важной частью сотрудничества станет академический обмен с привлечением профессоров МГУ для работы в Крыму.
— Для нас это не просто формальное соглашение, а настоящий стратегический прорыв. Когда такой гигант, как Факультет госуправления МГУ, — кузница министров, губернаторов и топ-менеджеров страны — становится нашим партнером, это говорит о серьезности наших намерений и высоком уровне доверия, — заявил руководитель крымского Центра Рустам Хусаенов.
Особое внимание уделят академическому обмену. Профессора и эксперты ФГУ МГУ будут приглашаться для лекций и мастер-классов в Крым. Также планируется организация совместных конференций, семинаров и рабочих групп.
СПРАВКА «КП»
Центр развития компетенций государственных и муниципальных служащих Республики Крым создан в апреле 2024 года по решению Правительства Республики Крым на базе Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова с целью повышения профессионального уровня государственных и муниципальных служащих, а также улучшения качества государственного и муниципального управления.