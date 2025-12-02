Ожирение удваивает скорость накопления биомаркеров болезни Альцгеймера

Эти замеры раскрыли несколько интересных трендов. В частности, изначально ученые не видели никаких свидетельств того, что лишний вес ускорял формирование скоплений бета-амилоида в мозге и способствовал повреждению его тканей, а доли связанных с ним биомаркеров, в том числе белков NfL и GFAP, были даже ниже у пациентов с ожирением. Впоследствии, однако, ситуация резко изменилась, что было связано с почти удвоенной скоростью накопления этих молекул в кровотоке больных.