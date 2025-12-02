Ричмонд
В Башкирии ожидаются туман и мокрый снег

Синоптики предупреждают о гололеде и ухудшении видимости на дорогах.

Источник: Комсомольская правда

В МЧС Башкирии предупредили жителей республики об ухудшении погодных условий в среду, 3 декабря. Согласно прогнозу, небо будет затянуто облаками с кратковременными прояснениями. В некоторых районах пройдет слабый мокрый снег, что создаст условия для образования гололеда и гололедицы на проезжей части. Ночью и утром ожидается густой туман.

Ветер будет дуть с юго-запада и запада со скоростью 3−8 метров в секунду. Температура воздуха в ночные часы составит от +1 до −4 градусов, а при прояснении может опускаться до −9. Днём столбики термометров покажут от −3 до +2 градусов.

На некоторых участках автомобильных дорог в тёмное время суток и в утренние часы туман может серьёзно ухудшить видимость — до 500 метров и даже меньше. Спасатели рекомендуют водителям быть предельно внимательными.

