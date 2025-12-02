Аллу Кушнареву утвердили в должности главы минприроды Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь утвердил Аллу Кушнареву в должности министра природных ресурсов и экологии региона. Соответствующий указ был подписан сегодня, 2 декабря.
Новый министр — уроженка Батайска, окончила Ростовский государственный университет. Неоднократно проходила курсы повышения квалификации. Стаж работы в природоохранных органах региона превышает 20 лет.
Алла Кушнарева будет координировать экологическую политику области, взаимодействовать с федеральными структурами в рамках нацпроекта «Экология». Перед министерством поставлены задачи по усилению контроля в сфере экологического надзора и развития системы обращения с ТКО.
— Наша общая цель — обеспечить динамичное развитие области, не нарушая хрупкий баланс природного потенциала. Уверен, профессиональный опыт и глубокое понимание специфики региона позволят Алле Владимировне успешно вести эту работу, — прокомментировал Юрий Слюсарь.
