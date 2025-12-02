Фирма омского экс-министра экономики выкупила имущество «Сиблифта»

Ранее имущество «Сиблифта» уже выставлялось на торги, однако желающих его приобрести не нашлось. В итоге цена лота снизилась сначала до 500 млн рублей, а затем до 250 млн. В целом в лот вошли 22 единицы, в том числе мебель, транспорт и оборудование.