Фирма омского экс-министра экономики выкупила имущество «Сиблифта»

В базе данных «Федресурса» появилась информация о сделке по выставленному на торги имуществу завода «Сиблифт». Его за 250 млн рублей выкупила компания «Планета-Центр».
Причиной, по которой имущество завода по производству лифтов выставили на торги, стало его банкротство. Финансово несостоятельным предприятие было окончательно признано в 2023 году.
Ранее имущество «Сиблифта» уже выставлялось на торги, однако желающих его приобрести не нашлось. В итоге цена лота снизилась сначала до 500 млн рублей, а затем до 250 млн. В целом в лот вошли 22 единицы, в том числе мебель, транспорт и оборудование.
За такую цену имущественный комплекс предприятия выкупило омское ООО «Планета-Центр». По данным ЕГРЮЛ, генеральным директором организации значится Александр Триппель, бывший министр экономики Омской области. Он возглавлял министерство в период с июня 2012 по август 2013 года. В числе соучредителей компании, помимо Александра Триппеля, числятся еще несколько человек. Уставной капитал ООО «Планета-Центр» составляет 40 млн рублей. Основным видом деятельности организации является производство пластмассовых изделий для упаковывания товара.