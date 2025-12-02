За 1,5 миллиона рублей ученые опишут жизнь белогвардейцев в Омске

Грант Российского научного фонда размером 1,5 млн рублей получил коллектив омских ученых, исследующих жизнь бывших белых офицеров в советской Сибири. Как сообщили в ОмГТУ, РНФ одобрил лишь три заявки от Омской области.
Полуторамиллионный грант будет осваивать научный коллектив, в который вошли профессор Алексей Сушко, доцент Дмитрий Петин, аспирант Егор Шестопалов и доцент Анна Лизогуб.
Темой проекта станет изучение адаптации офицеров царской России в условиях раннего коммунистического государства и революционного общества. В частности, участники рабочей группы считают заблуждением расхожее мнение о том, что бывшие белые офицеры тотально уничтожались в большевистской России. Также ученые обещают опубликовать новые документы, которые до конца 1980-х были закрыты от общества для в силу политической составляющей прошлого, коммунистического режима.
Основной задачей своего проекта омские ученые видят в том, чтобы подробно рассказать о бывших белых офицерах,, кто успешно нашел себя в новых реалиях, прожил долгую жизнь, сделав достойную карьеру в СССР, внеся значимый вклад в развитие науки, культуры, экономики и народного хозяйства.