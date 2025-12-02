За 1,5 миллиона рублей ученые опишут жизнь белогвардейцев в Омске

Темой проекта станет изучение адаптации офицеров царской России в условиях раннего коммунистического государства и революционного общества. В частности, участники рабочей группы считают заблуждением расхожее мнение о том, что бывшие белые офицеры тотально уничтожались в большевистской России. Также ученые обещают опубликовать новые документы, которые до конца 1980-х были закрыты от общества для в силу политической составляющей прошлого, коммунистического режима.