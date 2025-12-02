В Усть-Куте в микрорайоне Мостоотряд отключили холодную воду из-за морозов

В микрорайоне Мостоотряд города Усть-Кута 2 декабря 2025 года из-за сильных морозов произошла небольшая авария, из-за которой жители временно остались без холодной воды. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, специалисты весь день работают над устранением проблемы.
— Для жителей микрорайона будет организован подвоз питьевой воды с семи часов вечера, — говорится в сообщении администрации.
Жителей просят не паниковать, скоро все починят. Кстати, из-за сильных морозов также произошли неполадки в котельной № 2 Киренска. Часть жителей осталась без отопления. Температуру уже нагоняют, в ближайшее время в квартирах должно заметно потеплеть.
