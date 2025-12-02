В Белгородской области обновили более 50 км дорог к военным мемориалам

Свыше 50 км дорог, названных в честь Дня Победы и героев Великой Отечественной войны, а также ведущих к памятникам и мемориалам, отремонтировали в этом году в Белгородской области. Работы проведены в том числе по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном правительстве.