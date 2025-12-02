В Белгородской области обновили более 50 км дорог к военным мемориалам

Свыше 50 км дорог, названных в честь Дня Победы и героев Великой Отечественной войны, а также ведущих к памятникам и мемориалам, отремонтировали в этом году в Белгородской области. Работы проведены в том числе по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном правительстве.
В перечень объектов, которые привели в порядок, вошли улица 50 лет Победы и улица Горовца в рабочем поселке Ивня. Улица Горовца названа в честь Героя Советского Союза Александра Горовца, подвиг которого во время Курской битвы стал символом мужества и стойкости советских летчиков.
В Белгородском округе в этом году отремонтирована дорога по улице 70 лет Победы в микрорайоне Шишино-84, а в Губкине обновлен участок на улице Лазарева, ведущей к стеле труженикам тыла. Там заменено асфальтовое покрытие, обустроены автобусные остановки и тротуары, установлены новые дорожные знаки и светофорные объекты, нанесена разметка.
В Валуйках завершены работы по ремонту улиц, которые носят имена героев войны. Одна из них — улица П. Осипенко, где обновили покрытие и привели в нормативное состояние подъезды и примыкания. Другим объектом ремонта стала улица Тимирязева, названная в честь выдающегося российского естествоиспытателя Климента Тимирязева. В селе Крюково Борисовского округа обновили участок улицы Мальцева.
Помимо этого, обновлено множество региональных дорог общей протяженностью около 49,3 км. Отремонтированы трассы, ведущие к памятникам в селах Стрелецкое и Нижний Ольшанец, а также в других населенных пунктах области.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.