Госдума приняла закон об освобождении должников от обязательных работ

Законом предусматривается наделение судебного пристава-исполнителя правом обратиться в суд с ходатайством об освобождении должника от дальнейшего отбывания обязательных работ в отношении женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет или детей-инвалидов, мужчин, которые являются одинокими родителями и имеют детей в возрасте до трех лет или детей-инвалидов, должников, признанных инвалидами I или II группы или страдающих тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию обязательных работ, а также женщин в случае наступления беременности.