Госдума приняла закон об освобождении должников от обязательных работ

Госдума приняла закон о праве освобождать должников от обязательных работ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о праве приставов ходатайствовать об освобождении должников от обязательных работ, если они не могут это сделать самостоятельно по состоянию здоровья или жизненным обстоятельствам.

Законом предусматривается наделение судебного пристава-исполнителя правом обратиться в суд с ходатайством об освобождении должника от дальнейшего отбывания обязательных работ в отношении женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет или детей-инвалидов, мужчин, которые являются одинокими родителями и имеют детей в возрасте до трех лет или детей-инвалидов, должников, признанных инвалидами I или II группы или страдающих тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию обязательных работ, а также женщин в случае наступления беременности.