В Совфеде предложили включать в «черные списки» авиакомпаний за хулиганство

Так, например, действия пассажиров, «находящихся в состоянии алкогольного опьянения, которые используют ненормативную лексику, угрожают экипажу проблемами по работе, проявляют агрессивное поведение и попытки устроить драку на бору воздушного судна, квалифицируют по статье 20.1 КоАП РФ, что не дает оснований включать таких пассажиров в “список нарушителей”.