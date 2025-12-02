Краснодар получил 50 новых трамваев в 2025 году

После пусконаладочных работ и обкатки транспорт выйдет на маршруты в городе. Каждый вагон оборудован 32 сиденьями и рассчитан на перевозку до 120 пассажиров. Составы оснащены кондиционерами, мультимедийным информационным комплексом и широкими дверями со светодиодной подсветкой. Для маломобильных граждан в салоне предусмотрена специальная кнопка связи с водителем. Трамваи оснащены системой «Говорящий город» для помощи слабовидящим людям и комплексом видеонаблюдения. В салонах также установлены USB-розетки для зарядки мобильных устройств.