В здании омского Главпочтамта появился специальный ящик для писем Деду Морозу

«В своем послании автору следует представиться и рассказать немного о себе: где он живет и чем увлекается. Важно не забыть поблагодарить новогоднего персонажа за прошлогодние подарки. Далее следует сообщить о своих хороших поступках и рассказать о своем желании. Особенно Дедушка Мороз любит, когда отправители описывают свои нематериальные чаяния, например, пожелания здоровья, счастья и удачи своим родным и друзьям. В конце письма следует не забыть и про добрые пожелания адресату», — говорится в сообщении ведомства.