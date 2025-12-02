Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В здании омского Главпочтамта появился специальный ящик для писем Деду Морозу

Омичей предупредили, что новогодний волшебник не любит, когда у него выпрашивают что-то материальное.

Источник: Комсомольская правда

В Омске появилось место со специальным почтовым ящиком, принимающим просьбы к Деду Морозу. Письма с заветными желаниями можно принести в отделение 644099, расположенное улице Герцена, дом № 1.

Письма доброму зимнему волшебнику будут приниматься от омичей весь декабрь. Отправлять письма главному зимнему персонажу нужно на его неизменный адрес: 162390, Дом Деда Мороза, Великий Устюг, Вологодская область. УФПС по Омской области позволило себе рекомендацию на тему обращения:

«В своем послании автору следует представиться и рассказать немного о себе: где он живет и чем увлекается. Важно не забыть поблагодарить новогоднего персонажа за прошлогодние подарки. Далее следует сообщить о своих хороших поступках и рассказать о своем желании. Особенно Дедушка Мороз любит, когда отправители описывают свои нематериальные чаяния, например, пожелания здоровья, счастья и удачи своим родным и друзьям. В конце письма следует не забыть и про добрые пожелания адресату», — говорится в сообщении ведомства.

Также почтовики добавляют, что что новогодние послания принимают не только специальные, но и самые обычные почтовые ящики, расположенные во всех районах Омска. Если юному отправителю нужна будет помощь, сотрудники почты расскажут, как правильно оформить письмо: заполнить адресные строки и наклеить марку.