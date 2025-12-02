В подмосковном Звенигороде отремонтируют Академию дзюдо

Черновые работы по ремонту Академии дзюдо в Звенигороде Московской области завершат до конца этого года. Здание получит новый облик в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России», сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.
«Подрядчик завершил демонтаж внутри здания, осталось снять старый фасад. Почти закончена кровля», — рассказал Иванов.
Он уточнил, что капремонт завершен на 23%: сделана большая часть перегородок, рабочие штукатурят стены и готовят основания для укладки полов. Система отопления смонтирована примерно на 30%, вскоре планируется приступить к монтажу водопровода, канализации и электрики.
В ходе реконструкции в академии обустроят раздевалки, тренировочные зоны, залы для игровых видов спорта, художественной гимнастики и единоборств. Главная арена позволит проводить соревнования разного формата — от мини-футбола и гандбола до волейбола. Открыть обновленную академию планируют в 2026 году.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.