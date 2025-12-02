Ричмонд
Ученые заявили, что Солнце копит энергию для супервзрыва — что ждать белорусам

Ученые предупредили, что на Солнце может случиться супервзрыв — что ждать белорусам.

Источник: Комсомольская правда

Ученые считают, что Солнце накапливает энергию для супервзрыва. Об этом белорусов и других жителей Земли предупредили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований.

Эксперты отметили, что на стороне Солнца, которая вышла к Земле на данный момент сформировался наиболее крупный в 2025-м комплекс пятен.

— Там может копиться энергия для супервзрыва, — считают в институте.

Суммарная площадь комплекса южных пятен, обращенных к нашей планете, по мнению ученых, составляет от 1,6 тысячи единиц. Пока этот крупнейший в году комплекс пятен отметился только одной слабой вспышкой C-уровня. Поэтому ученые считают, что там накапливается энергия.

— На что расходуется накапливаемая тут энергия, которая при таких размерах должна быть огромной, непонятно, — заметили в лаборатории.

Ученые не исключили, что в новой группе пятен копится энергия для супервзрыва.

Накануне мощнейшая вспышка класса Х случилась на Солнце 1 декабря.

Накануне мощнейшая вспышка класса Х случилась на Солнце 1 декабря.