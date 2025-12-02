Mail.ru
Почта
Мой Мир
Одноклассники
ВКонтакте
Игры
Знакомства
Новости
Календарь
Облако
Заметки
Все проекты
Все проекты
выход
Регистрация
Вход
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Ещё
Ричмонд
+5°
77.46
Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Мирный план Трампа
СВО
Дело Миндича
Мнения
Мирный план Трампа
СВО
Дело Миндича
Мнения
Ещё
2 декабря
Клопс.ru
Общество
Фото дня: установка ёлки на Верхнем озере в туманном Калининграде
Город полностью украсят к 10 декабря.
Сейчас в Ричмонде:
+5°
2 м/с
93%
749 мм рт. ст.
+5°
Источник:
Клопс.ru
<div class="smartmedia-lenta" id="smartmedia-lenta"></div><script>const widgetUrl = "https://smartmedia.mail.ru/dist/mailRuMedia.js";var useDarkTheme = function () {return typeof window.matchMedia === 'function' && window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches;};const currentPageUTM = (window.UTMApi || {}).currentPageUTM;const widgetConfig = {container: document.getElementById('smartmedia-lenta'),config: {adsParams: {siteid: '29'},isMobile: false,project: 'news',expId: currentPageUTM}};const loadScript=({container:r=document.head,scriptUrl:o,onScriptLoad:e,onScriptError:n})=>{return new Promise(((t,c)=>{const i=document.createElement("script");i.src=o,i.async=!0,i.onload=()=>{e(),t(i)},i.onerror=()=>{r.removeChild(i),n(),c('Failed to load script: ' + o)},r.appendChild(i)}))};loadScript({ scriptUrl: widgetUrl, onScriptLoad: ()=>{window.__smartmedia.mailRuMedia.init(widgetConfig)}})</script>