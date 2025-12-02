Фурсенко назвал биоэкономику перспективной для сотрудничества бизнеса и науки

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Сферы деятельности, в которых результат напрямую влияет на качество жизни — и прежде всего, биоэкономика — дают наибольший потенциал для сотрудничества науки, бизнеса и культуры, отметил помощник президента РФ Андрей Фурсенко. Разговор шел на пленарной сессии XII конгресса «Инновационная практика: наука плюс бизнес».
Заметив, что наиболее очевидным ответом на вопрос о таком потенциале в наши дни является указание на креативные индустрии, Фурсенко предложил также и другой ответ.
«Это те сферы, где результаты напрямую затрагивают качество жизни человека. То, что касается наших жизненных необходимостей. Ну, например, это биоэкономика, которая интегрирует и здоровье, и продовольствие, и, кстати говоря, экологию. Это то, где крайне необходима эта интеграция науки, бизнеса и культуры. Потому что только с помощью этой культуры мы можем быть действительно здоровыми, правильно питаться — это тоже часть нашей культуры — и, в общем, заботиться об окружающей среде», — рассказал Фурсенко.
Он упомянул также энергетику, отметив, что она сегодня является «главной валютой».
«Искусственный интеллект сегодня потребляет такое количество энергии, и будет потреблять еще больше. Реально — была такая шутка, что “давайте переименуем мировую валюту не в доллар, а в джоуль”. Может быть, это было бы и неплохо», — отметил Фурсенко.
XII конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес» проходит 2 декабря. Его организаторами выступают негосударственный институт развития «Иннопрактика» и МГУ имени М. В. Ломоносова. Основная тема мероприятия в этом году: «Три кита перезагрузки миросистемы: наука, бизнес, культура».