В Театральном сквере Уфы устанавливают новогоднее освещение

Уфагорсвет украшает городские скверы к праздникам.

Источник: Комсомольская правда

В уфимском Театральном сквере началась установка праздничной подсветки. Как сообщили в «Уфагорсвете», здесь уже появились декоративная световая арка, фигуры кареты с лошадьми и световые элементы в форме свечей.

Параллельно работы ведутся и в сквере Юнармейцев. На этой площадке практически завершили монтаж праздничной инсталляции: установили пиксельную елку и провели подсветку по всему периметру. Также оборудованы праздничными горками для катания, однако они пока не открыты для посетителей. Чтобы избежать несчастных случаев, их временно огородили фан-барьерами и сигнальными лентами.

