В Ростове назвали причины отказа от троллейбусов и трамваев

Лашенко подчеркнул, что решение о замене части троллейбусных маршрутов автобусами или электробусами было принято на основании анализа пассажиропотока. Автобусы и электробусы более маневренны благодаря отсутствию необходимости в контактной сети. При этом, наиболее популярные троллейбусные маршруты №№ 2, 17 и 22 продолжат свою работу.