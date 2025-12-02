Ричмонд
В Ростове назвали причины отказа от троллейбусов и трамваев

В Ростове назвали причины отказа от троллейбусов и трамваев. Об этом заявил руководитель департамента транспорта мэрии Константин Лашенко.

Источник: Аргументы и факты

В администрации Ростова объяснили отмену некоторых трамвайных и троллейбусных маршрутов желанием оптимизировать городскую транспортную систему.

Заявление чиновника опубликовано на официальном сайте городской администрации.

Лашенко подчеркнул, что решение о замене части троллейбусных маршрутов автобусами или электробусами было принято на основании анализа пассажиропотока. Автобусы и электробусы более маневренны благодаря отсутствию необходимости в контактной сети. При этом, наиболее популярные троллейбусные маршруты №№ 2, 17 и 22 продолжат свою работу.

Также планируется оптимизация трамвайной сети.

Согласно заявлению, подвижной состав трамвайных маршрутов № 4 и № 6 будет перенаправлен на более востребованные маршруты № 1, № 7 и № 10. Эта мера позволит повысить эффективность работы трамвайной сети в ближайшем будущем.

Данное заявление последовало после публикаций в местных СМИ, отражающих недовольство жителей сокращением общественного транспорта. В мэрии подчеркнули, что параллельно с отменой ряда маршрутов вводятся новые, в том числе с использованием автобусов большой вместимости.