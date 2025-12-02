В городе Гае Оренбургской области открылась модернизированная библиотека

В фойе установлен интерактивный киоск — это удобный навигатор для посетителей, который поможет получать информацию о культурных событиях библиотеки и города. Литературный фонд учреждения пополнился на 6,7 тыс. экземпляров. Для развития познавательных и творческих способностей юных читателей приобретен программно-аппаратный комплекс «Колибри». Он мобилен и прост в эксплуатации. В нем представлены интерактивные игры, направленные на общее и творческое развитие, психологическую разгрузку и предназначенные в том числе для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья.