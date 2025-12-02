В городе Гае Оренбургской области открылась модернизированная библиотека

Центральная библиотека города Гая Оренбургской области распахнула свои двери после модернизации по нацпроекту «Семья». Учреждение не только отремонтировали, но и оснастили новым оборудованием, сообщили в информационном центре Гайского муниципального округа.
В обновленном пространстве библиотеки создано восемь тематических локаций созвучных с элементами городской инфраструктуры: проспект, сквер, перекресток, аллея. Каждая из них оборудована мультимедийной и интерактивной компьютерной техникой, современной мебелью. Цветовая гамма интерьера выполнена в спокойных тонах, типичных для городских улиц.
В фойе установлен интерактивный киоск — это удобный навигатор для посетителей, который поможет получать информацию о культурных событиях библиотеки и города. Литературный фонд учреждения пополнился на 6,7 тыс. экземпляров. Для развития познавательных и творческих способностей юных читателей приобретен программно-аппаратный комплекс «Колибри». Он мобилен и прост в эксплуатации. В нем представлены интерактивные игры, направленные на общее и творческое развитие, психологическую разгрузку и предназначенные в том числе для занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.