Фермеры стали еще беднее после ноябрьских дождей: В Молдове природные катаклизмы навредили сельскому хозяйству

Весенние заморозки и сильные дожди сократили урожай фруктов в Молдове в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Заморозки и дожди навредили: В Молдове непогода сократила урожай фруктов.

Весенние заморозки и сильные дожди в октябре/ноябре сократили урожай фруктов в Молдове в 2025 году.

Экспорт абрикосов упал почти втрое, производство вишни уменьшилось на 9%, а до 20% столового винограда не успели собрать из-за непогоды.

