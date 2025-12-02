Фермеры стали еще беднее после ноябрьских дождей: В Молдове природные катаклизмы навредили сельскому хозяйству

Заморозки и дожди навредили: В Молдове непогода сократила урожай фруктов.
Весенние заморозки и сильные дожди в октябре/ноябре сократили урожай фруктов в Молдове в 2025 году.
Экспорт абрикосов упал почти втрое, производство вишни уменьшилось на 9%, а до 20% столового винограда не успели собрать из-за непогоды.
