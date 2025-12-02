С 20 декабря в Москве появятся шесть новых выделенных полос

Пассажиры, которые пользуются городским транспортом и пригородными маршрутами проекта «Москва — область», могут оценить их работу и поучаствовать в масштабном исследовании. QR-код для прохождения опроса есть в каждом столичном автобусе. Он расположен возле кабины водителя, а также напротив второй двери. Кроме того, пройти опрос можно по ссылке.