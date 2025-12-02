С 20 декабря в Москве появятся шесть новых выделенных полос

Шесть новых выделенных полос начнут работать с 20 декабря на улицах столицы, где проходят 29 городских маршрутов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. Увеличение количества удобных маршрутов городского транспорта входит в число задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Новые полосы появятся на дублере Рублевского шоссе, улицах Сокольнический Вал, Большая Полянка, Декабристов, Шарикоподшипниковской и Березовой аллее. Там проходят маршруты, по которым жители столицы совершают почти 180 тысяч поездок в будние дни.
«По поручению Сергея Собянина делаем поездки в наземном транспорте комфортнее и безопаснее. С 20 декабря заработает почти один километр новых выделенных полос. Вместе с другими мерами по локальному улучшению движения небольшие выделенки помогают выровнять интервалы автобусов и электробусов. Благодаря этому пассажиры тратят меньше времени на ожидание транспорта», — рассказал Ликсутов.
Выделенные полосы уже появились на крупных вылетных магистралях. Теперь их обустраивают на небольших участках внутри районов. Выделенные полосы помогают сделать движение автобусов и электробусов независимым от локальных затруднений на дороге. После их появления скорость движения увеличивается в два-четыре раза, а число аварий сокращается в среднем на 25%.
Пассажиры, которые пользуются городским транспортом и пригородными маршрутами проекта «Москва — область», могут оценить их работу и поучаствовать в масштабном исследовании. QR-код для прохождения опроса есть в каждом столичном автобусе. Он расположен возле кабины водителя, а также напротив второй двери. Кроме того, пройти опрос можно по ссылке.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.