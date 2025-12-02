Обновленное отделение реабилитации БСМП № 1 в Омске принимает первых пациентов

Отделение медицинской реабилитации регионального сосудистого центра при БСМП № 1 возобновило прием пациентов после масштабного капитального ремонта. С ходом работ сегодня ознакомился министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов.
Ремонт проводился поэтапно: в ряде помещений выполнена перепланировка, полностью заменены инженерные коммуникации, обновлены палаты, кабинеты врачей, санитарные узлы и душевые — все они теперь адаптированы для маломобильных пациентов.
Отдельного внимания заслуживает зал лечебной физкультуры: здесь заменили окна, обновили напольное покрытие и создали пространство, отвечающее современным требованиям реабилитационной среды. Общая стоимость ремонта составила 14,8 миллиона рублей, большая часть средств поступила в рамках федерального национального проекта «Здравоохранение».
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Омской области.
В дополнение к обновленной инфраструктуре отделение получило новое оборудование — 42 единицы на сумму 24,5 миллиона рублей в рамках проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация». Среди поступивших аппаратов — массажные кушетки и кровати с электроподъемниками, противопролежневые матрасы, современные физиотерапевтические установки, велоэргометр, подъемники и специальные устройства для перемещения пациентов.
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Омской области.
Появился высокотехнологичный комплекс «Биокинект» для диагностики и реабилитации при двигательных нарушениях, а также роботизированные аппараты для механотерапии суставов верхних и нижних конечностей. При комплектовании отделили предпочтение отечественному оборудованию — это, по словам организаторов, гарантирует качественное сервисное сопровождение и оперативное техническое обслуживание.
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Омской области.
Коллектив отделения укомплектован полностью: здесь работают врач по медицинской реабилитации, нейропсихолог, медицинский психолог, инструктор-методист по ЛФК, логопед, специалист по эргореабилитации и врач-гериатр. Пациенты также получают консультации невролога, травматолога-ортопеда, кардиолога, терапевта и уролога.
Ежегодно в этом отделении проходят восстановительное лечение более 300 человек. После реконструкции условия пребывания стали значительно комфортнее, а качество и доступность реабилитационной помощи — выше.
