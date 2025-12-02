Обновленное отделение реабилитации БСМП № 1 в Омске принимает первых пациентов

Появился высокотехнологичный комплекс «Биокинект» для диагностики и реабилитации при двигательных нарушениях, а также роботизированные аппараты для механотерапии суставов верхних и нижних конечностей. При комплектовании отделили предпочтение отечественному оборудованию — это, по словам организаторов, гарантирует качественное сервисное сопровождение и оперативное техническое обслуживание.