Метро Минска объяснило инцидент с осыпавшейся краской на новой станции

В минском метрополитене прокомментировали инциденты с осыпавшейся краской на новых станциях, сообщили в агентстве «Минск-Новости».
Так, в соцсетях появились фото со станций метро «Аэродромная» и «Слуцкий гостинец». На новых станциях со стен обвалилась краска, в том время как с их открытия не прошло и года.
В Минском метрополитене прокомментировали инцидент. И пояснили, что осыпалась краска на путевой стене на станции метро «Аэродромная». Недостаток оперативно устранили.
— Наши работники сразу это заметили, и в ночь с 28 на 29 ноября специалисты зачистили данный участок, — прокомментировал официальный представитель метрополитена Андрей Дроб.
Он отметил, что объект еще находится на гарантийном обслуживании. Поэтому организация, обеспечивающая гарантийное обслуживание, еще проведет комплекс мероприятий по устранению замечаний.
Также сообщили, что фотография с обвалившейся краской на станции метро «Слуцкий гостинец» — архивная. Там уже все в порядке.