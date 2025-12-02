Ричмонд
Завод в Сергиево-Посадском округе Подмосковья внедрил 2 промышленных робота

Современные установки будут выполнять сварные работы.

Двух промышленных роботов марки «Байкал» запустили на Загорском трубном заводе в Сергиево-Посадском округе Подмосковья в соответствии с задачами нацпроекта «Средства производства и автоматизации». В результате удалось не только сократить время сварки, но и повысить качество работы, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Современные установки будут выполнять сварку усиливающих накладок, которые крепятся на сваи и шпунтовые трубы. Ранее эти работы выполняли вручную, сотрудники тратили около шести часов на одно изделие. Роботы «Байкал» автоматизируют процесс. Специалист будет только подготавливать и контролировать операцию, задавая верные параметры шва.

«Это решение не только улучшило производительность, но и повысило стабильность качества изделий, что особенно важно при производстве свай и шпунтов для строительных и инфраструктурных проектов», — прокомментировал управляющий директор предприятия Виталий Голишев.

Нацпроект «Средства производства и автоматизации».

поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.