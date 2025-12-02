Завод в Сергиево-Посадском округе Подмосковья внедрил 2 промышленных робота

Двух промышленных роботов марки «Байкал» запустили на Загорском трубном заводе в Сергиево-Посадском округе Подмосковья в соответствии с задачами нацпроекта «Средства производства и автоматизации». В результате удалось не только сократить время сварки, но и повысить качество работы, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.