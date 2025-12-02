Жители в северном районе Омской области буквально вымолили себе сотовую связь

В Усть-Ишимском районе завершены работы по установке двух новых базовых станций сотовой связи — в деревне Ильчебага и селе Ярково. Около 300 жителей района наконец-то получили доступ к стабильной мобильной связи.
«Запуск базовых станций стал возможен благодаря активному участию местных жителей, которые в ходе ежегодного голосования определили приоритетные населенные пункты для улучшения связи», — говорится сообщении министерства цифрового развития и связи Омской области.
Также в ведомстве отметили, что по итогам 2025 года 105 населенных пункта в Омской области будут обеспечены мобильной связью. Сколько деревень и поселков в регионе продолжают оставться без возможности элементарного телефонного общения, в минцифре Омской области деликатно не уточнили.