Жители в северном районе Омской области буквально вымолили себе сотовую связь

Также в ведомстве отметили, что по итогам 2025 года 105 населенных пункта в Омской области будут обеспечены мобильной связью. Сколько деревень и поселков в регионе продолжают оставться без возможности элементарного телефонного общения, в минцифре Омской области деликатно не уточнили.