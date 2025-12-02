За неделю ОРВИ заболели 11814 воронежцев

В Воронежской области продолжает расти заболеваемость ОРВИ. За минувшую неделю врачи зарегистрировали 11814 больных. Столько пациентов с симптомами вирусной инфекции обратились в медицинские учреждения региона.
Эпидемиологи напоминают, чтобы уменьшить риск заражения острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом помогут простые меры неспецифической профилактики: укрепление иммунитета, закаливание, соблюдение режимов труда и отдыха, сна.
При первых симптомах ОРВИ оставайтесь дома и вызывайте врача. Для профилактики гриппа рекомендуем вакцинироваться.