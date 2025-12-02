Более 300 мероприятий пройдет в Петербурге в честь Нового года и Рождества

Петербург представил масштабную программу празднования Нового года и Рождества. Как рассказали в пресс-службе Смольного, горожан и туристов ожидает более 300 различных событий.
— В прошлом году Петербург на новогодние праздники посетили 1,2 млн туристов — на 14% больше, чем годом ранее. Самое важное — создать радостное настроение у всех, кто будет отмечать новогодние праздники в нашем городе, — отметили в городской администрации.
Центром празднований традиционно станет Дворцовая площадь. 13 декабря здесь откроется главная Рождественская горка, а 20 декабря нарядят 30-метровую ель из Копорского лесничества. В этот же день Всероссийский Дед Мороз зажжет огни на главной елке города. А в новогоднюю ночь пройдет мультимедийное шоу.
Город украсят более 14 тысяч праздничных элементов по 700 адресам. С 13 декабря на Конюшенной площади заработает ледовый каток, а на Манежной, Московской и Дворцовой площадях откроется XX Рождественская ярмарка с участием производителей из 17 регионов страны.
В Ледовом дворце состоится масштабное ледовое шоу с участием звезд фигурного катания, которое посетят более 255 тысяч школьников. Все учреждения культуры подготовили специальные праздничные программы. Для детей участников СВО, ветеранов и блокадников в новом музейном пространстве «Книги блокадного города» расскажут, как встречали Новый год в осажденном Ленинграде.
Власти обеспечат усиленный график работы общественного транспорта в праздничные ночи и дополнительные меры безопасности на всех массовых мероприятиях.