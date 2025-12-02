Ричмонд
Замглавы Минздрава РФ оценил воронежскую медицину

Заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий посетил Воронеж. Вместе с вице-премьером облправительства Владимиром Поповым и главой регионального минздрава Игорем Баниным он осмотрел ряд медучреждений, а также встретился со студентами местного медуниверситета.

Источник: Правительство Воронежской области

В Воронежской областной клинической больнице № 1 в 2024 году открылось инновационное приемное отделение скорой помощи. Изменился стандартный подход к приему пациентов: теперь врачи сразу разделяют поступивших в стационар людей по профилю и степени их тяжести. Тут же берутся анализы и делается диагностика. В день медики принимают до 200 пациентов.

Также Андрею Плутницкому рассказали, как работает Центр медицины катастроф (ЦМК). Сейчас там трудятся порядка 50 врачей — хирурги, реаниматологи, нейрохирурги, врачи скорой помощи, травматологи, сосудистые хирурги. Для консультаций или операций на месте врачи экстренно выезжают на санитарном транспорте или используют вертолет.

Замминистра побывал и на подстанции скорой помощи в Северном микрорайоне. Сейчас в регионе действует более 200 выездных бригад. Работа строится в тесном взаимодействии с БСМП и поликлиниками.

Затем замминистра осмотрел областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИДом, где ему сообщили, что в регионе наблюдается снижение числа новых случаев ВИЧ.

Положительную динамику показывает и детский тубдиспансер. По сравнению с 2023 годом центр снизил заболеваемость, и эта тенденция сохраняется в текущем году. Так, в 2015 году в регионе заболеваемость была 15,4 процентов, а сейчас 11,6 процентов. На стадии профилактики выявить болезнь удалось у 68 процентов пациентов.

Андрей Плутницкий рассказал, что все медучреждения его впечатлили. Отдельно он отметил ЦМК, который, по его словам, является одним из лучших в России, а также то, что в воронежской медицине работает много молодых специалистов.

— Все это ярко свидетельствует, что здравоохранение для губернатора и правительства области является главным приоритетом.

В конце поездки замминистра встретился со студентами-медиками, которые могли задать ему интересующие их вопросы.