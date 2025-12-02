Замглавы Минздрава РФ оценил воронежскую медицину

Положительную динамику показывает и детский тубдиспансер. По сравнению с 2023 годом центр снизил заболеваемость, и эта тенденция сохраняется в текущем году. Так, в 2015 году в регионе заболеваемость была 15,4 процентов, а сейчас 11,6 процентов. На стадии профилактики выявить болезнь удалось у 68 процентов пациентов.