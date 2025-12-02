В Центральном парке Тулы благоустроят пляж в 2026 году

Пляж в Центральном парке культуры и отдыха имени П. П. Белоусова в Туле преобразится в следующем году в целях реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Проект предусматривает комплексное развитие всей территории с сохранением фирменного стиля парка, сообщили в Министерстве ЖКХ Тульской области.
Общая площадь пляжной зоны после благоустройства увеличится в 2,5 раза — с 3,5 тыс. до 8,5 тыс. кв. м, а купальная зона станет больше в полтора раза — до 5 тыс. кв. м. Для детей обустроят отдельную безопасную территорию с ограждениями и обновят игровую площадку. Будут построены два пирса: один — для купания, другой — для прогулок и отдыха у воды. Пляжную инфраструктуру дополнят шезлонгами с навесами и зонами отдыха, а также современными спасательными постами, душевыми и раздевалками.
Спортивная зона будет включать четыре волейбольные площадки с судейскими вышками, которые будут работать с ранней весны до поздней осени. Пляжная территория парка станет доступна круглый год за счет обустройства зон отдыха с другой стороны пруда и новых дорожек.
Напомним, в Тульской области продолжается благоустройство общественных пространств. Всего в этом году обновлено 332 пространства: это дворовые территории, скверы, парки, детские площадки, пешеходные зоны в каждом муниципалитете области.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.