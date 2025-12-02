В Центральном парке Тулы благоустроят пляж в 2026 году

Общая площадь пляжной зоны после благоустройства увеличится в 2,5 раза — с 3,5 тыс. до 8,5 тыс. кв. м, а купальная зона станет больше в полтора раза — до 5 тыс. кв. м. Для детей обустроят отдельную безопасную территорию с ограждениями и обновят игровую площадку. Будут построены два пирса: один — для купания, другой — для прогулок и отдыха у воды. Пляжную инфраструктуру дополнят шезлонгами с навесами и зонами отдыха, а также современными спасательными постами, душевыми и раздевалками.