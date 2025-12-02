В приложении «Узнай Москву» появился аудиогид по музею К. Г. Паустовского

Аудиогид, посвященный жизни и творчеству Константина Паустовского, доступен в мобильном приложении «Узнай Москву». Обновление приурочено к 50-летию со дня основания музея К. Г. Паустовского и разработано в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития.
Цифровой аудиогид включает в себя подробные описания 15 ключевых экспонатов из коллекции музея. Посетители могут не только увидеть предметы, принадлежавшие Константину Паустовскому, но и услышать истории про них. Аудиогид расскажет о самых интересных фактах из биографии писателя, познакомив с уникальными фотографиями начала XX века из его семейного альбома. Особое место в экспозиции занимает пишущая машинка «Континенталь», на которой Паустовский работал в период создания своих наиболее известных произведений — автобиографической «Повести о жизни» и книги о литературном мастерстве «Золотая роза».
Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно навести камеру смартфона на табличку с QR-кодом рядом с каждым экспонатом. Если приложение «Узнай Москву» уже установлено на гаджете, то на экране откроется страница с гидом, если нет — пользователю предложат скачать его, перейдя по одной из ссылок в официальные магазины приложений. Прослушать аудиогид также можно на портале «Узнай Москву».
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.