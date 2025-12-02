В приложении «Узнай Москву» появился аудиогид по музею К. Г. Паустовского

Цифровой аудиогид включает в себя подробные описания 15 ключевых экспонатов из коллекции музея. Посетители могут не только увидеть предметы, принадлежавшие Константину Паустовскому, но и услышать истории про них. Аудиогид расскажет о самых интересных фактах из биографии писателя, познакомив с уникальными фотографиями начала XX века из его семейного альбома. Особое место в экспозиции занимает пишущая машинка «Континенталь», на которой Паустовский работал в период создания своих наиболее известных произведений — автобиографической «Повести о жизни» и книги о литературном мастерстве «Золотая роза».