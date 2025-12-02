В Ленинградской области разработали специальную бумагу для фильтрации кофе

Специалисты бумажно-картонной фабрики в городе Отрадное Ленинградской области создали специальную бумагу для фильтрации кофе, сообщили в комитете по печати региона. Развитие инновационных производств и технологического прогресса — одно из направлений нацпроекта «Новые материалы и химия».
Фильтровальная бумага используется в кофеварках. Она позволяет пропускать воду, но задерживает молотые кофейные зерна и различные примеси, обеспечивая чистый и насыщенный вкус напитка. Сотрудники предприятия провели ряд испытаний, в ходе которых исследовали технические и органолептические свойства фильтровальной бумаги.
Она уже доступна для покупателей. Кроме того, такую бумагу можно разрабатывать под конкретные требования заказчика — учитывать индивидуальные свойства, размеры и особенности использования.
Нацпроект «Новые материалы и химия» направлен на снижение доли импорта химической и критически важной биотехнологической продукции, а также редких и редкоземельных металлов. По всей стране запланировано создание производств и центров компетенций в этой сфере, увеличение добычи дефицитного сырья, внедрение перспективных продуктов и поддержка отраслевых предприятий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.