Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 3 декабря 2025

Также это значит, что некоторые дома ненадолго останутся без горячей воды. Однако переживать не стоит — ограничения продлятся всего до 16:00. Более подробную информацию об отключении отопления в Иркутске 3 декабря 2025 года можно узнать в фотокарточке ниже.