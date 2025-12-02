Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 3 декабря 2025

Отключение отопления в Иркутске 3 декабря 2025 года коснется Октябрьского и Ленинского округов. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, это необходимо для предотвращения аварийных ситуаций в дальнейшем.
Отключение отопления в Иркутске 3 декабря 2025.
— Ремонт тепловой сети проведем по улице Карла Либкнехта, 1 В и заменим задвижки на ЦТП Батарейная, — говорится в сообщении оператора.
Также это значит, что некоторые дома ненадолго останутся без горячей воды. Однако переживать не стоит — ограничения продлятся всего до 16:00. Более подробную информацию об отключении отопления в Иркутске 3 декабря 2025 года можно узнать в фотокарточке ниже.
Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жители Киренска остались без отопления в морозы. Как оказалось, все дело в неполадках на новой котельной.