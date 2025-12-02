Причина — рост цен на топливо и запчасти

Кроме того, по мнению специалистов администрации города, есть еще одна веская причина поднять стоимость проезда. На сегодняшний день экономически обоснованный тариф на перевозки, утвержденный РЭК Омской области, выше реальной провозной платы за проезд на 13 и больше рублей. Разница между этими цифрами ложится нагрузкой на городской бюджет. Сокращая разрыв между тарифами и размером провозной платы, муниципалитет высвобождает средства на обновление автопарка пассажирских транспортных предприятий, увеличение зарплаты водителей, сокращая тем самым дефицит кадров, и решение прочих проблем отрасли.