Причина — рост цен на топливо и запчасти

Предложение об увеличении стоимости проезда на этой неделе будет рассмотрено на комитете по вопросам транспортной инфраструктуры Омского городского Совета. Как пояснили в мэрии, инициатива связана с ростом цен на топливо и запасные части для подвижного состава автопарка.
Напомним, на сегодняшний день размер провозной платы в муниципальном общественном транспорте составляет для граждан при безналичном расчете 38 рублей, при наличном 45 рублей. По льготным электронным билетам пенсионеры и студенты могут проехать в автобусе за 31 рубль, школьники за 28.
По сравнению с нынешней ценой новый размер провозной платы может вырасти на 2 рубля. Так, стоимость проезда для граждан составит 40 рублей при безналичном расчете (плюс 2 рубля по сравнению с нынешней ценой) и 47 рублей за наличные (тоже плюс 2 рубля). Таким образом, как отметили в мэрии, безналичная форма оплаты проезда, которой пользуются большинство омичей, по-прежнему останется наиболее выгодной.
Кроме того, по мнению специалистов администрации города, есть еще одна веская причина поднять стоимость проезда. На сегодняшний день экономически обоснованный тариф на перевозки, утвержденный РЭК Омской области, выше реальной провозной платы за проезд на 13 и больше рублей. Разница между этими цифрами ложится нагрузкой на городской бюджет. Сокращая разрыв между тарифами и размером провозной платы, муниципалитет высвобождает средства на обновление автопарка пассажирских транспортных предприятий, увеличение зарплаты водителей, сокращая тем самым дефицит кадров, и решение прочих проблем отрасли.
Отметим, что окончательное решение об изменении размера провозной платы останется за депутатами Омского городского Совета. Сначала вопрос детально рассмотрят на комитете горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры, а затем на пленарном заседании горсовета, которое запланировано на 10 декабря. В том числе совместно с депутатами будут рассмотрены размер ожидаемой корректировки и сроки реализации решения.