ТУСУР создаст ПО для моделирования элементов в радиоэлектронике

«В “УМНИКе” я собираюсь взять свои математические модели и превратить их в специализированное программное обеспечение, которым смогут пользоваться разработчики печатных плат и интегральных схем, а также все, кто занимается расчетом характеристик линий передачи и анализом распространения сигналов по ним. Достаточно ввести исходные данные, и программа за считанные мгновения покажет форму сигнала, что позволит выполнить оценку характеристик, связанных с целостностью сигнала и электромагнитной совместимостью», — приводятся в сообщении слова доцента кафедры сверхвысокочастотной и квантовой радиотехники ТУСУР Евгении Черниковой.