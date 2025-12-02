ГД скоро может рассмотреть проект об отключении услуг связи по запросу ФСБ

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Госдума в декабре может рассмотреть в первом чтении законопроект об обязанности операторов прекращать оказание услуг связи при поступлении запроса от ФСБ, соответствующее решение комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи размещено в думской электронной базе.