ГД скоро может рассмотреть проект об отключении услуг связи по запросу ФСБ

ГД в декабре может рассмотреть проект об отключении услуг связи по запросу ФСБ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Госдума в декабре может рассмотреть в первом чтении законопроект об обязанности операторов прекращать оказание услуг связи при поступлении запроса от ФСБ, соответствующее решение комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи размещено в думской электронной базе.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ.

«Установить срок подготовки законопроекта к рассмотрению Государственной Думой в первом чтении — декабрь 2025 года», — сказано в документе.

Проектом федерального закона предусматривается обязанность операторов связи прекратить оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от органов федеральной службы безопасности в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента Российской Федерации и правительства РФ, в целях защиты от возникающих угроз безопасности граждан и государства, сказано в пояснительной записке к проекту.

Отмечается, что оператор не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи, если это связано с выполнением требований органов федеральной службы безопасности.