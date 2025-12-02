В Омске протестируют систему оплаты по геолокации в транспорте

Омская мэрия рассматривает нескольких партнёров для того, чтобы организовать в городе оплату проезда по геолокации. Этот способ, напомним, позволяет обойтись без валидаторов и QR-кодов, билет автоматически покупается в специальном приложении, которое отслеживает, по какому маршруту едет пассажир.
Для работы этой системы, однако, нужен стабильный мобильный интернет, а с ним в Омске сейчас проблемы. Как стало известно порталу Om1 Омск, в «Пассажирсервисе» рассматривают три варианта решения проблемы:
Компания «Датапакс» подготовила протоколы информационного взаимодействия и специальную версию приложения «ОмскТранспорт», которую протестировали минувшим летом. Для решения проблем с интернетом компания подала в Минцифры заявку о включении своего сервиса в «белый список», однако ответа пока не получила.
Небезызвестный омичам «ДубльГИС» может организовать оплату проезда на основании своего приложения. Такую технологию уже протестировали в одном из других регионов, а в Омске к тестам приступили в ноябре. Здесь ситуация та же: компания направила запрос о включении своего сервиса в «белый список», но этого пока не произошло.
«Яндекс. Такси» предлагает другую модель: отслеживать пассажиров не по мобильному интернету, а через bluetooth-маячки, которые будут расположены в автобусах. Компания готова безвозмездно предоставить омскому транспорту эти маячки, а кроме того, что важно, её сервисы уже включены в «белый список». Эту модель тоже начали тестировать в ноябре.
Сейчас «Пассажирсервис» ведёт переговоры с указанными компаниями, а решение о том, кто именно внедрит в Омске оплату проезда по геолокации, вероятно, примут после завершения всех тестирований.