В Омске протестируют систему оплаты по геолокации в транспорте

Небезызвестный омичам «ДубльГИС» может организовать оплату проезда на основании своего приложения. Такую технологию уже протестировали в одном из других регионов, а в Омске к тестам приступили в ноябре. Здесь ситуация та же: компания направила запрос о включении своего сервиса в «белый список», но этого пока не произошло.