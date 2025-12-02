В Ростова объяснили предложение об отмене трамвайных и троллейбусных маршрутов

— В целом количество транспорта на маршрутах должно быть увеличено. На маршрутах № 3, 33, 34, 35, 42, 71 планируются автобусы особо большого класса, так называемые «гармошки». Обращаю внимание, что это лишь проект для предложений и обсуждения. Окончательный документ будет принят с учетом мнения ростовчан, — подчеркнул директор департамента транспорта Ростовса-на-Дону Константин Лашенко.