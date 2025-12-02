В Ростова объяснили предложение об отмене трамвайных и троллейбусных маршрутов

План с возможной отменой некоторых трамвайных и троллейбусных маршрутов в Ростове-на-Дону прокомментировал директор городского департамента транспорта Константин Лашенко.
По словам чиновника, ранее опубликованный документ с планом развития транспортной системы не утвержден. В документе отражены меры, которые разработали и предложили специалисты московского проектного института «МосТрансПроект».
В частности, эксперты при рассмотрении городского пассажиропотока предложили создать новые маршруты (например, № 39а и 97), а также исключить дублирующие направления.
Ряд троллейбусных маршрутов предложили заместить автобусами или электробусами. При этом наиболее востребованные троллейбусы № 2, 17 и 22 сохранили без изменений, а трамваи № 4 и 6 в планах перенаправили на направления № 1, 7 и 10, которые пользуются большим спросом.
— В целом количество транспорта на маршрутах должно быть увеличено. На маршрутах № 3, 33, 34, 35, 42, 71 планируются автобусы особо большого класса, так называемые «гармошки». Обращаю внимание, что это лишь проект для предложений и обсуждения. Окончательный документ будет принят с учетом мнения ростовчан, — подчеркнул директор департамента транспорта Ростовса-на-Дону Константин Лашенко.
