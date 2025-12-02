Ричмонд
+5°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде ищут доноров крови

Областной центр крови сообщил о потребности в донорах с I, III и особенно редкой IV группой.

Источник: Комсомольская правда

Волгоградский областной центр крови обратился к жителям города и региона с просьбой о помощи. В медучреждении зафиксировали нехватку запасов донорской крови сразу нескольких групп, что может создать риски для пациентов больниц.

По данным на начало декабря, сложилась потребность в самой редкой, четвертой отрицательной группе крови. Также очень нужны доноры с четвертой положительной и первой отрицательной группами. Кроме того, медики ждут носителей третьей положительной группы.

Врачи напоминают, что каждая донация — это реальный шанс спасти чью-то жизнь. Донорская кровь и ее компоненты жизненно необходимы при проведении сложных операций, для поддержки пациентов с тяжелыми заболеваниями и в экстренных ситуациях.

Жителей Волгограда и области, которые могут и готовы стать донорами, призывают не оставаться в стороне и помочь пополнить банк крови.