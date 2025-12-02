В Волгограде ищут доноров крови

Волгоградский областной центр крови обратился к жителям города и региона с просьбой о помощи. В медучреждении зафиксировали нехватку запасов донорской крови сразу нескольких групп, что может создать риски для пациентов больниц.
По данным на начало декабря, сложилась потребность в самой редкой, четвертой отрицательной группе крови. Также очень нужны доноры с четвертой положительной и первой отрицательной группами. Кроме того, медики ждут носителей третьей положительной группы.
Врачи напоминают, что каждая донация — это реальный шанс спасти чью-то жизнь. Донорская кровь и ее компоненты жизненно необходимы при проведении сложных операций, для поддержки пациентов с тяжелыми заболеваниями и в экстренных ситуациях.
Жителей Волгограда и области, которые могут и готовы стать донорами, призывают не оставаться в стороне и помочь пополнить банк крови.