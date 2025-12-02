В Орджоникидзевском районе Перми рекультивируют крупную свалку

Работы по рекультивации крупной бытовой свалки в Орджоникидзевском районе Перми должны быть завершены до 2030 года в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
Свалка площадью более 11 гектаров находится в 1,5 км от микрорайона Нижняя Мостовая. За долгое время там скопилось около 236 тысяч кубометров промышленных отходов, но с 2022 года свалку перестали использовать.
В ходе работ вместо традиционного вывоза отходов, объем которых только на полигоне краевого центра оценивается в 236 тысяч кубометров, будет применена технология создания «экологического саркофага». Этот метод предполагает уплотнение мусора с последующим покрытием его изолирующим материалом. Вокруг «саркофага» будет установлена система очистки ливневых стоков с фильтрационными водоемами. После герметизации отходов территорию подготовят для восстановления плодородия почвы и озеленения.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.