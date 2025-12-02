В Орджоникидзевском районе Перми рекультивируют крупную свалку

В ходе работ вместо традиционного вывоза отходов, объем которых только на полигоне краевого центра оценивается в 236 тысяч кубометров, будет применена технология создания «экологического саркофага». Этот метод предполагает уплотнение мусора с последующим покрытием его изолирующим материалом. Вокруг «саркофага» будет установлена система очистки ливневых стоков с фильтрационными водоемами. После герметизации отходов территорию подготовят для восстановления плодородия почвы и озеленения.