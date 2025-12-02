Белорусский врач сказал о препарате нового поколения для лечения глаукомы, болезни Альцгеймера и диабета

О новом классе препаратов для лечения глаукомы, а также болезни Альцгеймера и сахарного диабета, который появился в Беларуси в 2024 году, на YouTube-канале «Медицинского вестника» рассказала врач-офтальмолог высшей категории, глаукоматолог Оксана Дись.
По ее словам, речь идет о новейшем классе препаратов, в том числе снижающих внутриглазное давление, и это ингибиторы Rho-киназы.
«На сегодняшний день существует экспериментальная модель ингибиторов Rho-киназы, которую планируется применять не только в офтальмологической практике, но и для лечения таких серьезных заболеваний как болезнь Альцгеймера, сахарный диабет», — отметила Оксана Дись.
По словам врача, ингибиторы Rho-киназы представляют собой новейший класс препаратов, которые снижают внутриглазное давление по-новому, с новым механизмом действия.
«Эффект (от нового препарата — Ред.) сохраняется в течение суток, включая ночное время, что особо важно для пациентов с суточными колебаниями внутриглазного давления», — подчеркнула офтальмолог.
Препарат назначают при любой стадии глаукомы, в том числе и на терапии старта. Он показал свою безопасность и эффективность, переносится хорошо, на начальном этапе применения может вызывать небольшое покраснение глаз.
Кстати, в Беларуси более 100 тысяч пациентов с глаукомой и это только те, кто стоит на учете. Офтальмолог назвала оптимальные показатели внутриглазного давления для людей, страдающих глаукомой.
