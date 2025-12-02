Ричмонд
ГАИ сообщила об установке светофоров с новой функцией в Беларуси

В Беларуси появились светофоры с новой функцией.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси стали появляться светофоры с новой функцией. О таком примере рассказали управлении ГАИ УВД Витебского облисполкома.

Речь идет о светофорах нового поколения, которые уже установили на улицах Витебска. Такие объекты дорожной инфраструктуры появились в областном центре на пересечении улиц Замковой и Калинина.

Это современные светофоры с контурной LED-подсветкой, влияющие на повышение безопасности на дорогах.

— Яркая подсветка делает сигналы более заметными, особенно в дождь, снег и туман, — прокомментировали в ГАИ.

Еще ГАИ сообщила, что в Минске остановилось движение из-за упавшего на проезжую часть крана.

Напомним, с 1 декабря 2025 года изменился подход к зимним шинам легковых автомобилей, который затронул многих белорусов.

Тем временем «Белтехосмотр» объявил скидки до 30% на прохождение техосмотра в декабре.