Вице-президент РАН Пирадов: постепенная деградация человечества неизбежна

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Постепенная деградация человечества является неизбежным процессом, нас ждет технологическая сингулярность. Об этом заявил ТАСС вице-президент Российской академии наук (РАН), директор ФГБНУ «Российский центр неврологии и нейронаук» академик Михаил Пирадов.
«Видимо, да. Это ужасный ответ, но он, к сожалению, просматривается. Мы начали “деградировать”, как можно шутливо сказать, еще с появления колеса», — сказал ученый в ответ на вопрос, является ли деградация человечества неизбежностью.
По его словам, любое крупное изобретение облегчало жизнь, но между изобретениями были столетия или десятилетия.
«Человечество успевало адаптироваться. Сейчас все иначе. Мир меняется так быстро, что люди не успевают осознать, хорошо это или плохо. Но нас, скорее всего, ждет технологическая сингулярность — момент, когда объем знаний превысит наши возможности по их осмыслению. В каком-то смысле он уже на подходе», — считает собеседника агентства.