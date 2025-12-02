Вице-президент РАН Пирадов: постепенная деградация человечества неизбежна

«Человечество успевало адаптироваться. Сейчас все иначе. Мир меняется так быстро, что люди не успевают осознать, хорошо это или плохо. Но нас, скорее всего, ждет технологическая сингулярность — момент, когда объем знаний превысит наши возможности по их осмыслению. В каком-то смысле он уже на подходе», — считает собеседника агентства.