Минское «Динамо» возглавило таблицу Запада в КХЛ, обыграв «Амур» по буллитам

Первый период прошел без заброшенных шайб. А во втором Егор Воронков вывел «Амур» вперед — 1:0. В начале третьего периода 20-летний динамовец Николай Салыго восстановил равновесие, забросив свою первую шайбу в КХЛ — 1:1. За шесть минут до конца периода «Динамо» вышло вперед после удачных действий на пятачке Даниила Липского — 2:1. Однако, через две минуты Игнат Коротких сравнял счет — 2:2.