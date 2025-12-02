Минское «Динамо» возглавило таблицу Запада в КХЛ, обыграв «Амур» по буллитам

В чемпионате КХЛ минское «Динамо» обыграло 2 декабря в Хабаровске «Амур» в серии буллитов — 3:2, и вернулось на первую строчку в Западной конференции.
Первый период прошел без заброшенных шайб. А во втором Егор Воронков вывел «Амур» вперед — 1:0. В начале третьего периода 20-летний динамовец Николай Салыго восстановил равновесие, забросив свою первую шайбу в КХЛ — 1:1. За шесть минут до конца периода «Динамо» вышло вперед после удачных действий на пятачке Даниила Липского — 2:1. Однако, через две минуты Игнат Коротких сравнял счет — 2:2.
Овертайм победителя не определил. А в серии буллитов динамовцы реализовали все три броска (забросили Пинчук, Диц и Энас) против одного у «Амура» (Лихачев). «Динамо» победило 3:2 и возглавило таблицу Западной конференции. У минчан после 32 игр 47 очков. В следующей встрече «зубры» сыграют с «Локомотивом» 16 декабря.
Прочитайте, что Виктория Азаренко удивила появлением на «Бомбонере».