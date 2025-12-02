В Омске в начале зимы зацвели камелии

В оранжерее омского «ЭкоЦентра» зацвели камелии и некоторые другие растения. Красивыми кадрами поделились сотрудники учреждения в социальных сетях Омского зоопарка.
«Хотите немножко лета — приходите в оранжерею. Как раз зацветают камелии, они любят прохладу. И фикус, и араукария радуют свежей зеленью новых побегов, абутилон тот вообще молодец, цветёт когда захочет, ни световой день, ни холод ему не мешают», — рассказывают работники.
Сотрудники Омского зоопарка отмечают, что в оранжерее сейчас прохладно, но определённые виды растений «растут и зеленеют». Лебеди получают в качестве корма традесканцию, попугаи и птицы помельче — овёс.
«Сотрудники в оранжерею заглядывают порадовать глаз зеленью и цветами — работоспособность повышается, настроение улучшается», — отмечают работники «ЭкоЦентра».