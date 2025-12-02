В Омске в начале зимы зацвели камелии

«Хотите немножко лета — приходите в оранжерею. Как раз зацветают камелии, они любят прохладу. И фикус, и араукария радуют свежей зеленью новых побегов, абутилон тот вообще молодец, цветёт когда захочет, ни световой день, ни холод ему не мешают», — рассказывают работники.