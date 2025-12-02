Мамы дошколят из Омска помечтали о желаемых мерах поддержки работодателями

Каких мер поддержки от нанимателей не хватает работающим омским женщинам с детьми выяснил в ходе опроса сервис SuperJob. В опросе приняли участие трудоустроенные жительницы Омска, воспитывающие детей дошкольного возраста.
Самой актуальной проблемой для работающих мам дошкольников оказался отсутствующий на омских предприятиях режим гибкого графика — этот факт является актуальной проблемой для 14% работающих матерей. На втором месте по актуальности стала отсутствующая финансовая поддержка — хотя бы небольшие доплаты к заработку и хотя бы редкую материальную помощь хотят получать 13% опрошенных респондентов. Также «больным» вопросом стала тема возможности перейти на удаленку или работать в гибридном режиме (хотя бы иногда, например, во время болезни детей). Эта мера крайне необходима для 12% имеющих маленьких детей омичек.
Еще 10% женщин были бы благодарны нанимателю за дополнительный выходной на неделе или добавочные дни к госотпуску. 9% опрошенных хотели бы трудиться в режиме сокращенного рабочего дня. Еще 9% мечтают, чтобы их компании взяли на себя организацию досуга подрастающего поколения: праздников, мастер-классов, развлекательных мероприятий. У 6% омских матерей существует запрос на более человечное отношение работодателей к их потребностям: к примеру, понимание необходимости ухода на больничные с детьми. Подарков детям на Новый год хотели бы 3%, путевок в оздоровительные лагеря и на базы отдыха — 1%.