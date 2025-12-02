Мамы дошколят из Омска помечтали о желаемых мерах поддержки работодателями

Еще 10% женщин были бы благодарны нанимателю за дополнительный выходной на неделе или добавочные дни к госотпуску. 9% опрошенных хотели бы трудиться в режиме сокращенного рабочего дня. Еще 9% мечтают, чтобы их компании взяли на себя организацию досуга подрастающего поколения: праздников, мастер-классов, развлекательных мероприятий. У 6% омских матерей существует запрос на более человечное отношение работодателей к их потребностям: к примеру, понимание необходимости ухода на больничные с детьми. Подарков детям на Новый год хотели бы 3%, путевок в оздоровительные лагеря и на базы отдыха — 1%.