В дагестанском селе Карабудахкент появилось обновленное место для отдыха

Общественную территорию для отдыха и мероприятий благоустроили в селе Карабудахкент Республики Дагестан. Сквер-площадь получил новый облик по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Карабудахкентского района.
В ходе работ пространство заметно преобразилось. Специалисты установили новую сцену для выступлений и проведения праздничных мероприятий. Также там обустроили зоны отдыха, проложили пешеходные дорожки, смонтировали освещение и декоративные элементы.
Ранее сообщалось, что общественные пространства при поддержке нацпроекта благоустроили сразу в нескольких селах и поселках республики. Так, новые скверы появились в Зеленоморске, Манаскенте, Манасе, Кужнике и других.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.