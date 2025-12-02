Ричмонд
В дагестанском селе Карабудахкент появилось обновленное место для отдыха

Там установили сцену и освещение, а также проложили пешеходные дорожки.

Общественную территорию для отдыха и мероприятий благоустроили в селе Карабудахкент Республики Дагестан. Сквер-площадь получил новый облик по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Карабудахкентского района.

В ходе работ пространство заметно преобразилось. Специалисты установили новую сцену для выступлений и проведения праздничных мероприятий. Также там обустроили зоны отдыха, проложили пешеходные дорожки, смонтировали освещение и декоративные элементы.

Ранее сообщалось, что общественные пространства при поддержке нацпроекта благоустроили сразу в нескольких селах и поселках республики. Так, новые скверы появились в Зеленоморске, Манаскенте, Манасе, Кужнике и других.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.