Путин подписал указ о передаче «Ленфильма» в собственность Петербурга

В последнее десятилетие положение «Ленфильма» было шатким, у киностудии есть многомиллионные долги. Так в 2013 году в ВТБ взяли кредит на сумму 1,5 млрд рублей, спустя семь лет долг перед кредитной организацией вырос до 2,2 млрд рублей. Признания несостоятельности удалось избежать благодаря выделению средств из государственного бюджета.