Путин подписал указ о передаче «Ленфильма» в собственность Петербурга

Киностудия «Ленфильм» в течение полугода перейдет из федеральной собственности в собственность Петербурга.

Источник: Коммерсантъ

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 2 декабря. В тексте документа уточняется, что процедура передачи активов необходима для «развития кинопроизводства» в России.

В последнее десятилетие положение «Ленфильма» было шатким, у киностудии есть многомиллионные долги. Так в 2013 году в ВТБ взяли кредит на сумму 1,5 млрд рублей, спустя семь лет долг перед кредитной организацией вырос до 2,2 млрд рублей. Признания несостоятельности удалось избежать благодаря выделению средств из государственного бюджета.

В 2021 году киностудии передали часть прав на «золотую коллекцию». Несмотря на меры поддержки, «Ленфильм» продолжал «тонуть» в долгах и судебных разбирательствах. В августе минувшего года Росимущество выиграло у киностудии в суде, потребовав выплатить дивиденды в размере 2,6 млн рублей за 2022 год.