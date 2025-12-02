В школе искусств села Сергиевск в Самарской области открыли мини-филармонию

Мини-филармония появилась в детской школе искусств (ДШИ) села Сергиевск в Самарской области по нацпроекту «Семья». Обустройство творческого пространства стало результатом комплексного обновления школы, сообщили в администрации Сергиевского района.
Для ДШИ закупили новые музыкальные инструменты, оснастили актовый зал мебелью, современным звуковым и световым оборудованием. В мини-филармонии будут выступать лучшие ученики и педагоги, а в дальнейшем коллективы школы планируют выезжать с концертами в отдаленные населенные пункты района. В день открытия для зрителей прозвучали 16 концертных номеров. Глава Сергиевского района Анатолий Екамасов подчеркнул важность поддержки детского творчества и вручил школе символичный подарок — новую гитару. Он выразил надежду, что она вдохновит будущих исполнителей и композиторов.
Сегодня в ДШИ обучаются 234 ребенка по художественному, музыкальному и хореографическому направлениям. В этом году также открылось новое отделение — эстрадный вокал, на которое уже поступили 30 ребят.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.