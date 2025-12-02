В школе искусств села Сергиевск в Самарской области открыли мини-филармонию

Для ДШИ закупили новые музыкальные инструменты, оснастили актовый зал мебелью, современным звуковым и световым оборудованием. В мини-филармонии будут выступать лучшие ученики и педагоги, а в дальнейшем коллективы школы планируют выезжать с концертами в отдаленные населенные пункты района. В день открытия для зрителей прозвучали 16 концертных номеров. Глава Сергиевского района Анатолий Екамасов подчеркнул важность поддержки детского творчества и вручил школе символичный подарок — новую гитару. Он выразил надежду, что она вдохновит будущих исполнителей и композиторов.