Разбираемся вместе с филологом, какой вариант написания правильный в зависимости от смысла слова

«Кампания» и «компания» — слова, которые звучат одинаково, но пишутся по-разному. Далеко не все знают, что написание зависит от смысла слова: верным может быть и тот и другой вариант. «Газета.Ru» вместе с филологом разбиралась, в каких случаях в слове нужно писать букву «о», а в каких — «а».