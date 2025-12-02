Разбираемся вместе с филологом, какой вариант написания правильный в зависимости от смысла слова

«Кампания» и «компания» — слова, которые звучат одинаково, но пишутся по-разному. Далеко не все знают, что написание зависит от смысла слова: верным может быть и тот и другой вариант. «Газета.Ru» вместе с филологом разбиралась, в каких случаях в слове нужно писать букву «о», а в каких — «а».
«Кампания» и «компания» — в чем отличие.
Слова «кампания» и «компания» относятся к фонетическим омонимам, или омофонам — словам, которые пишутся по-разному, а произносятся одинаково. При этом смысл у них кардинально различается, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры русского языка Института филологии Московского педагогического государственного университета, кандидат филологических наук Станислав Иванов.
Компания (пишем с буквой «о») — группа людей, объединение: компания друзей, успешная коммерческая компания, строительная компания. Происходит это слово от латинского compania, его первоначально значение трактовалось как «преломляющие вместе хлеб» — сотрапезники. В древности считали, что, вкушая хлеб вместе, люди становятся друзьями.
Кампания (пишем с буквой «а») — совокупность действий: военная кампания, предвыборная кампания, вступительная кампания. У этого слова также латинские корни. Происходит оно от campus — «поле». В старинные времена так называли поле боя, впоследствии это слово стало ассоциироваться с боевыми действиями.
В каких случаях пишем «компания».
Мы пишем «компания», если подразумеваем:
* группу лиц, которая проводит вместе время;
Например:
* Наша компания отлично провела время в кино.
В каких случаях пишем «кампания».
Мы пишем «кампания», если подразумеваем:
* серию военных операций, которые объединяет единая стратегическая идея;
Например:
* Предвыборная кампания Ивана Прошкина стартовала со скандальной пресс-конференции.
Проверьте себя.
Чтобы закрепить правописание, предлагаем для самопроверки несколько примеров. Попробуйте определить, какую букву написать — «а» или «о».
Сегодня вечером у нас собирается отличная к… мпания друзей, чтобы поиграть в настольные игры.
Началась активная к… мпания по защите редких видов животных, обитающих в нашем регионе.
Частная военная к… мпания взяла на себя охрану объекта.
Международная к… мпания по продвижению новых лекарственных препаратов стартовала на днях.
Мой брат отправился в дальнее путешествие в к… мпании единомышленников.
Наша торговая к… мпания отметила успешное завершение проекта.
Благотворительная к… мпания по сбору книг для детских домов получила широкую общественную поддержку.
Эта инновационная к… мпания разрабатывает передовые технологии в области возобновляемой энергетики.
К… мпания, принадлежащая кандидату в депутаты, не представила отчет в социальный фонд.